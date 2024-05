Policiais Penais impede fuga de 12 presos e apreende drogas no presídio Manoel Neri

Na manhã desta última quinta-feira, (16), a Polícia Penal de Cruzeiro do Sul frustrou um plano de fuga no presídio Manoel Neri. A operação teve início quando os agentes penitenciários perceberam uma movimentação incomum em uma das celas. Ao realizarem uma verificação detalhada, os policiais descobriram que os ferros das celas haviam sido serrados e estavam prontos para serem removidos, o que permitiria a fuga dos detentos.

Durante a inspeção, os agentes encontraram uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes, indicando atividades ilícitas dentro da unidade prisional. A ação rápida e eficiente dos policiais penais foi crucial para impedir que 12 presos do bloco 8, identificados como membros de facção, conseguissem escapar.

Essa não foi a primeira ocorrência relacionada a drogas na semana. No início da semana, a Polícia Penal já havia apreendido mais de 20 papelotes de entorpecentes dentro de uma cela. A droga estava sendo comercializada entre os detentos, e um dos presos assumiu a propriedade do material, devendo responder por tráfico de drogas.

A atuação diligente dos policiais penais em Cruzeiro do Sul tem sido essencial para manter a ordem e a segurança no presídio, destacando-se no combate tanto à fuga quanto ao tráfico de drogas dentro da unidade prisional.