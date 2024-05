Polícia Civil do Acre promove palestra sobre violência sexual em unidade básica de saúde

No início desta semana, a equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav) da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma ação de conscientização no combate à violência sexual infanto-juvenil. Mais de 50 pessoas, entre profissionais e pacientes da unidade básica de saúde (UBS) do bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, participaram de uma palestra sobre o tema.

Dados obtidos pela PCAC revelam que a faixa etária mais vulnerável a esses abusos é dos 12 aos 18 anos, evidenciando a necessidade urgente de ações preventivas e de proteção a esse grupo específico.

A delegada titular da Decav, Carla Fabíola Coutinho, ressaltou a importância do engajamento de toda a sociedade nessa causa. “É fundamental que estejamos unidos no enfrentamento desse problema grave que afeta nossas crianças e adolescentes. A prevenção e a conscientização são armas poderosas para proteger nossas futuras gerações. É preciso romper o silêncio e denunciar qualquer forma de abuso ou exploração. A Decav está sempre à disposição para acolher as vítimas e investigar os casos com rigor, buscando responsabilizar os agressores e promover a justiça”, afirmou.