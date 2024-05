Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça-feira,30

Você tem seus trunfos, portanto, evite se convencer de que tudo seja tão difícil que não haveria nada de bom para viver no futuro. Você tem seus trunfos e, talvez, estejam tão bem escondidos que você não sabe quais são.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas intimidam as outras com a naturalidade de que não haja outro jeito de se relacionarem e organizarem seus interesses em comum. Chega uma hora em que não há como tolerar essas distorções, é necessário enfrentar.

Não é muito o que você pode fazer para ajudar, porque as pessoas parecem decididas a se encrencarem, ungidas pela certeza de fazerem a coisa certa. Às vezes, é preciso deixar que as pessoas errem sozinhas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Coisas extraordinárias acontecem justo quando sua alma parece decidida a seguir planos e se ater às regras. Isso também é importante, mas não é nada divertido, sua alma prefere quando coisas extraordinárias acontecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As limitações se impõem e seria melhor respeitar as condições que se apresentam sem, no entanto, desistir de seus planos, mas por enquanto os deixar amadurecer melhor para não enfiar os pés pelas mãos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para não se meter em encrenca desnecessária agora, complicando o que, se você esperasse desanuviar o panorama, se organizaria por si só. A precipitação há de ser mantida à distância nessa hora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez nada seja como você desejaria, mas se você se contiver e não cair na tentação de achar isso motivo de angústia, perceberá, em pouco tempo, que o rumo que as coisas andam tomando é melhor do que você desejaria.