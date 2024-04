Endrick marca, Palmeiras vira sobre o Independiente Del Valle

O Palmeiras conseguiu uma virada heroica e venceu o Independiente del Valle por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada do grupo F da CONMEBOL Libertadores.

Depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o Alviverde virou no último minuto com uma pintura de Luis Guilherme e abriu vantagem na liderança da chave.

Além da joia, Endrick e Lázaro marcaram para a equipe de Abel Ferreira. Kendry Páez e Hoyos balançaram as redes para o time equatoriano.

Com a vitória maiúscula, a primeira fora de casa, o Palmeiras chegou aos 7 pontos na ponta do grupo, três a mais que os equatorianos.

O Liverpool-URU é o 3º colocado com 4, enquanto o San Lorenzo é o lanterna com 1.

O jogo

Conduzido pela joia Kendry Páez, de apenas 16 anos, o Del Valle dominou o Palmeiras no 1º tempo.

Não à toa, os equatorianos foram para o vestiário vencendo por 2 a 0. O prata da casa anotou o primeiro deles e ainda deu assistência para Hoyos fazer o segundo.

O Alviverde só reagiu aos 46 minutos, quando Rony cruzou para Endrick descontar.

Atrás do placar, o Palmeiras voltou tentando pressionar no início do 2º tempo. Só que apesar de ter a posse de bola na altura da intermediária, encontrava dificuldade para furar a forte marcação do Del Valle.

Até que aos 36, Lázaro, que tinha saído do banco de reservas, tirou do goleiro Moisés Ramírez e deixou tudo igual para o Verdão no Equador. E ainda deu tempo para a virada!

No último lance, Luis Guilherme recebeu na intermediária e mandou um chutaço para garantir a vitória heroica do Palmeiras.

Classificação da Libertadores:

Del Valle: 2º colocado do grupo F com 4 pontos

Palmeiras: 1º colocado do grupo F com 7 pontos

Próximos jogos do Palmeiras: