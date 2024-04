Flamengo perde para o Bolívar e revive “pesadelo” na altitude

O Flamengo voltou a sofrer com a altitude e perdeu por 2 a 1 para o Bolívar, nesta quarta-feira (24), pelo grupo E da Libertadores. O jogo foi no estádio Hernando Siles, em La Paz, a mais de 3.600m acima do nível do mar.

O pesadelo no ar rarefeito começou ainda no segundo minuto de jogo, quando o time boliviano abriu o placar com o atacante brasileiro Chico. Três minutos depois, porém, Viña deixou tudo igual em jogada individual.

O jogo permitiu oportunidades de gols para os dois lados, mas os donos da casa foram mais eficientes e marcaram o segundo gol com o também brasileiro Bruno Sávio, ex-Avaí, aos 16 minutos da etapa final.

Pesadelo na altitude

O revés faz o Flamengo piorar o seu desempenho em jogos acima do nível do mar. Em 15 partidas acima dos 2.500m, o time carioca saiu vitorioso em apenas quatro delas, com oito derrotas e três empates.

Bolívar tem melhor campanha da Libertadores

Com a vitória, o Bolívar confirmou a ótima fase no torneio e, além de se manter na liderança do grupo E, ainda tirou do Atlético-MG a melhor campanha geral da Libertadores — os times têm os mesmos 9 pontos, mas o Galo tem saldo de gols menor.

Já o Flamengo viu o time boliviano abrir 5 pontos de vantagem na liderança. O Rubro-Negro segue na segunda posição, com 4 pontos, mas pode ser superado pelo Millonarios-COL, que enfrenta o Palestino-CHL nesta quinta-feira (25).

Próximos jogos

Na Copa Libertadores, o Flamengo volta a cmpo no próximo dia 7, às 21h (de Brasília), contra o Palestino-CHI, no Chile. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encara o clássico com o Botafogo, no domingo (28), às 11h (de Brasília).

O Bolívar só volta a jogar pela Libertadores no dia 8, contra o Millonarios-COL, em Bogotá. No Campeonato Boliviano, a equipe foi eliminada no último dia 18 pelo San Antonio Bulo Bulo. Até julho, só tem o torneio continental em disputa.

Bolívar-BOL 2×1 Flamengo

Bolívar: Lampe, Saavedra, Orihuela (Luis Paz), Jesús Sagredo e José Sagredo; Saucedo, Justiniano e Ramiro Vaca (Erwin Vaca); Bruno Sávio (Henry Vaca), Patito Rodríguez e Chico da Costa. Técnico: Flávio Robatto.

Flamengo: Rossi; Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Matheus Gonçalves) e David Luiz; Wesley, Igor Jesus, Gerson, Victor Hugo (Luiz Araújo), De La Cruz (Lorran) e Viña; Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Gols: Chico da Costa (Aos 2min do 1ºT), Bruno Sávio (Aos 16min do 2ºT) para o Bolívar; Viña (Aos 5min do 1ºT) para o Flamengo

Motivo: Jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Hernando Siles, La Paz, Bolívia

Data e hora: 24 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Arbitro de vídeo: Silvio Trucco (ARG).