Horóscopo: confira a previsão de hoje (04/05) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Durma mais, sonhe alto e aproveite este sábado para organizar ideias e planos. As melhores soluções virão e momentos de relaxamento. Medite, contemple a natureza e equilibre suas energias. A entrada num novo grupo trará novas motivações e descobertas. Com Plutão retrógrado, antigas amizades poderão reaparecer com cobranças ou propostas.

Touro (21/04 – 20/05)

Deixe a vida fluir e receba presentes do universo. Encontros e interações de hoje serão temperados com carinho e muita emoção. Empatia e alinhamento com seu grupo anunciam um sábado delicioso e revigorante. Plutão retrógrado trará reflexões profundas sobre caminhos a seguir, vocação e carreira. Avalie seus desejos e pense em mudanças com calma.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O futuro parecerá mais atraente com novas amizades, reconhecimento profissional, popularidade e consolidação da carreira. A semana terminará com sucesso dos empreendimentos, paz de espírito e conversas animadas. Aproveite o fim do dia para viajar com amigos e curtir aventuras. Programas culturais também serão ótimas opções para arejar a cabeça e descontrair.

Câncer (21/06 – 22/07)

Assuma novos desafios, revele seu poder e tome decisões sobre o futuro. Aproveite este sábado para construir relações de confiança, ampliar amizades e firmar sua reputação. Escolhas sábias garantirão ótimos resultados na carreira e na vida pessoal. Conte com mais segurança nas relações, fortaleça sua posição num grupo e crie um ambiente motivador ao seu redor.

Leão (23/07 – 22/08)

Embarque em novas experiências e aventuras neste sábado. Um bate e volta para um lugar bonito e novas conexões alegrarão o coração. Aproveite também para planejar as mudanças que deseja e investir na evolução da carreira. Inovação será a chave do sucesso nesta fase. Implante um lifestyle mais tranquilo e curta as coisas boas da vida!

Virgem (23/08- 22/09)

Arrase no trabalho e encerre a semana com maior prestígio e poder. Boas notícias de longe e convites especiais despertarão sonhos. Os caminhos do coração estarão abertos. Embarque num clima romântico no amor e curta momentos deliciosos. Carinho e encantamento não faltarão hoje. O dia trará surpresas gostosas, otimismo e confiança nas relações. Mudanças à vista!

Libra (23/09 – 22/10)

Comece um novo relacionamento e implante um lifestyle mais gostoso. Plutão retrógrado pedirá menos complicação e um pouco de humildade para aprender com referências e se aperfeiçoar. Troca de confidências aprofundará uma relação especial. Conquiste corações com gestos carinhosos e crie vínculos. Tudo fluirá positivamente, elimine uma pendência.

Escorpião (23/10 – 21/11)

O sábado será especial no amor. Resolva assuntos do coração e intensifique a vida íntima com mais ternura e prazeres diferentes. Parcerias e atividades também ganharão sua atenção. Solte a criatividade e encontre soluções originais para viabilizar um projeto autoral. Valerá conter excessos, movimentar o corpo e apostar numa alimentação saudável para manter a vitalidade.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aproveite o dia para arrumar suas bagunças, dar atenção à família e curtir momentos carinhosos, recheados com muita emoção. Lindas lembranças e histórias antigas tocarão o coração. A partir do fim da tarde, o clima ficará agitado com vários programas gostosos e inspiradores. Confira as novidades, namore e descubra prazeres diferentes. Criatividade em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

O sábado será gostoso para circular, ficar por dentro das notícias e tendências, pesquisar informações e descobrir novidades. Curta programas divertidos e enriqueça seus projetos com novas ideias. Valerá também discutir negócios e assuntos financeiros com a família e esclarecer dúvidas. Investimentos poderão mudar nesta fase. Amor em alta!

Aquário (21/01 – 19/02)

Programe pagamentos, acerte contas, abasteça a casa e faça boas compras nesta manhã. A partir da tarde, as comunicações estarão aceleradas. Coloque a conversa em dia com pessoas queridas, confira lançamentos e descubra lugares gostosos. Plutão retrógrado em seu signo pedirá revisão de planos e reflexões sobre cursos, contratos e mudanças no projeto de vida.

Peixes (20/02 – 20/03)

Conversas agradáveis, autoestima e novidades atraentes darão sabor ao sábado. Espere por uma conquista na área financeira, você poderá descobrir uma oportunidade de negócio ou tomar decisões acertadas que manterão o orçamento equilibrado, mesmo com aumento de despesas. Evite gastos por impulso e organize as contas. Palavras doces intensificarão o amor.