Athletico-PR vence Danubio e segue 100% na Sul-Americana

O Athletico-PR venceu o Danubio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (24), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.

Superior ao adversário, o Furacão não encontrou dificuldades em campo para abrir o placar com Madson e administrar a vitória.

Com o resultado, o time paranaense se isolou na liderança do grupo E, com nove pontos conquistados em três partidas.

Próximos compromssos

Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Rayo Zuliano, na Venezuela, em 8 de maio.

Pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (28), o time do técnico Cuca visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quarta rodada da competição.

Como foi o jogo

O time da casa começou o jogo pressionando o Furacão. Aos cinco minutos, Brazionis arriscou de fora da área mas a bola parou na zaga do Atheltico. O time do técnico Cuca respondeu aos dez minutos, com cruzamento de Alex Santana e cabeceio do atacante Julimar, que saiu para fora.

Depois de uma sequência de escanteios, o Furacão conseguiu aproveitar um aos 15 minutos. Zapelli cobrou e o lateral Madson cabeceou para as redes. 1 a 0 Atheltico.

O Athletico foi administrando a vantagem sobre o Danubio até o final do primeiro tempo. Superior ao adversário, o Furacão não sofreu muito para segurar o adversário. Aos 43 minutos, porém, o time uruguaio chegou próximo ao gol de Bento levando perigo.

Segundo tempo

Querendo ao menos o empate, o Danubio iniciou a segunda etapa voltando a pressionar o Furacão. Aos cinco minutos, o lateral Fracchia cobrou falta e acertou a barreira do Athletico.

Assim como no primeiro tempo, o Athletico seguiu com superioridade técnica em campo. No entanto, apesar de melhor que o adversário, o Furacão também não conseguia ampliar o placar.

Danubio 0 x 1 Athletico-PR

Danubio: Mauro Goicoechea; Emiliano Ancheta, Matías Fracchia, Lucas Ferreira e Etchebarne; Ignacio Pintos (Sanseviero), Santiago Romero, Kevin Lewis, Tizón (Rossi), Brazionis (Joaquín Fernández), Sebastián Fernández (Silvestre). Técnico: Mario Saralegui.

Athletico-PR: Bento; Madson, Kaique Rocha, Gamarra e Felipinho; Christian (Marcão), Alex Santana, Zapelli (Jader), Canobbio (Cuello), Mastriani (Renan Viana) e Julimar (Dudu). Técnico: Cuca.

Gols: Madson, do Atheltico (15min, 1T).

Cartões amarelos: Julimar, do Athletico (15min, 2T), Joaquín Fernández, do Danubio (38min, 2T)

Motivo: Jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu – URU.

Data e hora: 24 de abril de 2024, às 19h (de Brasília).

Árbitro: Kevin Ortega (PER).

Auxiliares: Stephen Atoche e Enrique Pinto (PER).

Árbitro de vídeo: David Rodriguez (COL).