Botafogo vence o Universitario e respira na Copa Libertadores

O meia entrou em campo com nove minutos do primeiro tempo para substituir o lesionado Tiquinho Soares. Titular no início da temporada, Eduardo teve uma contusão recente no tornozelo e acabou perdendo espaço no time inicial de Artur Jorge.

Nesta quarta, Eduardo entrou mais à frente, para atuar na mesma posição do camisa 9, e fez seu primeiro gol no início do segundo tempo. Ele recebeu bom passe de Júnior Santos e, dentro da pequena área, chegou batendo.

O segundo dele saiu aos 46, quando foi servido por Mateo Ponte. Ele dominou e chutou no canto de Britos.