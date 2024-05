Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário

Neste sábado (4), o Red Bull Bragantino recebe o Flamengo no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube do interior paulista vem em bom momento na Série A e chegou até a ocupar a liderança provisória recentemente.

No momento, a equipe está na 3ª colocação, com 8 pontos, e precisa vencer para continuar firme na parte de cima da tabela.

O Flamengo, por sua vez, enfrenta enorme turbulência na temporada. Depois de três jogos sem ganhar, a equipe até venceu o Amazonas na últimas quarta (1º), mas foi vaiada pela torcida.

No Brasileirão, o time de Tite também chegou a estar na 1ª posição, mas caiu nas últimas rodadas e agora está no 8º posto, com 7 pontos.

Um triunfo em Bragança Paulista é essencial para o Rubro-Negro afastar a fase complicada e voltar aos trilhos na temporada.

Onde assistir a Red Bull Bragantino x Flamengo

Red Bull Bragantino x Flamengo, neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

Palpites para Red Bull Bragantino x Flamengo

André Donke: Red Bull Bragantino 0 x 1 Flamengo

Mário Marra: Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo

Ubiratan Leal: Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo

Escalações de Red Bull Bragantino x Flamengo

Para o duelo contra o Fla, o Bragantino conta com o retorno de vários jogadores que estavam no DM, como Lucas Evangelista, Helinho e Matheus Fernandes.

O técnico Pedro Caixinha deve formar o time com: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom (Lucas Evangelista), Matheus Fernandes (Gustavinho) e Juninho Capixaba; Bruninho (Mosquera), Laquintana (Helinho) e Eduardo Sasha.

Já o Rubro-Negro sabe que tem três desfalques certos para a partida: Arrascaeta, Everton Cebolinha e Erick Pulgar.

A tendência é que Tite escale: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Igor Jesus), Gerson e De La Cruz; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Arbitragem para Red Bull Bragantino x Flamengo

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Daniel Nobre Bins