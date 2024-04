Embalados, Corinthians e Atlético-MG se enfrentam em estreia pelo Brasileirão

A boa notícia fica pela possibilidade de contar com Igor Coronado por mais minutos em campo. Recuperado de uma sequência com dengue e lesão muscular, o camisa 77 deve ser opção no banco de reservas de António Oliveira para o segundo tempo.

Como chega o Atlético-MG

Embalado pelo título do Campeonato Mineiro, conquistado no último domingo (7) ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, e por liderar o Grupo G da Copa Libertadores, com 100% de aproveitamento em duas rodadas, o Atlético-MG está pronto para estrear no Brasileirão.

Para o confronto na Neo Química Arena, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com o zagueiro Bruno Fuchs, com edema muscular. Titular, ele também ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Rosario Central-ARG, na quarta (10).

O meia/lateral Rubens, por sua vez, é dúvida. Treinando normalmente com o grupo e sem atuar há quatro jogos, o camisa 44 sofreu fratura na mão e ainda não tem está apto a entrar em campo sem a proteção especial. Cabe lembrar que o uso da mesma é vetado em partidas oficiais.

Outro que segue como baixa é o volante Edenilson. Com ruptura ligamentar no cotovelo direito, ele fez atividades em campo, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico do clube.

Pelo desgaste dos último confrontos, Milito pode voltar a mexer na equipe e até poupar algumas peças. Desde que chegou ao Atlético, em quatro duelos, ele nunca repetiu a mesma escalação.

Corinthians x Atlético-MG

Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Atlético-MG

Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco (Otávio), Matías Zaracho (Igor Gomes), Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14 de abril de 2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Transmissão: Globo e Première