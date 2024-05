Homem que matou menino de 14 anos com espada de samurai em Londres é brasileiro

Monzo estava dirigindo uma van e entrou com o veículo numa casa no bairro da periferia de Londres. Logo depois, ele saiu do veículo com uma grande espada de samurai e passou a atacar pessoas que estavam no local.

O menino Daniel Anjorin, de 14 anos, que estava indo para a escola, foi atingido pela espada. Ele foi levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.