Prova do “Enem dos Concursos” será neste domingo (5); conheça o processo seletivo

As carreiras estão divididas em oito blocos temáticos. No ato da inscrição, o candidato escolhia um dos blocos e indicava sua ordem de preferência entre as carreiras daquela opção, assim como os estudantes indicam a ordem de preferência das universidades.

A prova conta com perguntas objetivas, comuns a todos os candidatos, e objetivas e dissertativas específicas do bloco escolhido.

Blocos temáticos

Cada candidato escolheu um bloco temático que se encaixa na sua área de atuação para realizar as questões dissertativas específicas.

Os blocos possuem seu edital específico, que deve ser conferido pelos participantes.

Local e horário da prova

Para conferir o local da prova, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, e realizar login com a conta do gov.br.

Serão realizados exames em dois períodos:

Turno matutino

•Abertura dos portões: 7h30

•Fechamento dos portões: 8h30

•Início da aplicação: 9h

•Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

•Abertura dos portões: 13h

•Fechamento dos portões: 14h

•Início da aplicação: 14h30

•Duração da prova: 3h30

Verificação

O candidato deve verificar se todas as informações sobre a inscrição estão corretas, como o município indicado no ato de inscrição do certame.

O Ministério da Gestão avisa que, se houver qualquer tipo de erro ou se o local de aplicação da prova for muito distante da residência do candidato, é preciso entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário.

Calendário de resultados

•05 de maio – aplicação da prova;

•05 de maio – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

•07 de maio – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

•07 e 08 de maio – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

•10 de maio – divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU;

•03 de junho – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

•21 de junho – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

•30 de julho – divulgação final dos resultados;

•05 de agosto – início da convocação para posse e cursos de formação.

Distribuição de vagas

São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. Confira as repartições com maior número de oportunidades:

•Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) — 1.480 vagas;

•Ministério do Trabalho e Emprego para auditor fiscal do trabalho — 900 vagas;

•Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) — 742 vagas;

•Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — 620 vagas;

•Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) — 502 vagas;

•Ministério da Saúde — 220 vagas.

Cotas

De acordo com o ministério, serão reservados percentuais para cotas específicas no concurso: