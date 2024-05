Caixa libera saque-aniversário do FGTS para nascidos em maio

Trabalhadores nascidos em maio podem realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta quinta-feira (2) com a liberação do saldo pela Caixa Econômica Federal.

A modalidade, disponível desde 2020, é opcional e permite a retirada, todos os anos, de uma determinada parcela do Fundo de Garantia. Em contrapartida, aqueles que optam por essa modalidade não podem sacar o valor total do FGTS caso sejam demitidos sem justa causa.

O valor varia conforme a faixa de saldo, com uma alíquota que vai de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, adicionada de uma parcela extra.

Por exemplo, o trabalhador que tem R$ 5.000 no FGTS irá receber 30% do valor, ou seja, R$ 1.500, com a parcela adicional de R$ 150, totalizando R$ 1.650 no mês equivalente ao seu aniversário.

O saldo restante na conta do FGTS poderá ser sacado nos futuros aniversários.

O valor pode ser recebido em outros bancos além da Caixa, caso tenha a mesma titularidade. Caso a pessoa não realize o saque no prazo estabelecido, a parcela retorna para a reserva do FGTS.

Confira os prazos para saque até o fim de 2024

•Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2024;

•Nascidos em junho: de 3 de junho a 30 de agosto de 2024;

•Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2024;

•Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024;

•Nascidos em setembro: de 2 de setembro a 30 de novembro de 2024;

•Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2024;

•Nascidos em novembro: de 1º de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025;

•Nascidos em dezembro: de 2 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025.

A consulta do saque-aniversário pode ser feita através do aplicativo FGTS, sem a necessidade de se deslocar até uma agência da Caixa. O dinheiro fica disponível cinco dias após confirmar a conta em que se deseja receber o dinheiro e realizar a solicitação.

Quem está na modalidade saque-rescisão pode optar pelo saque-aniversário também pelo aplicativo do FGTS, desde que não haja operação de antecipação contratada.