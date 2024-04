Atlético-GO e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão

A primeira rodada da Série A do Brasileirão continua neste domingo (14). Atlético-GO e Flamengo entram em campo às 16h (de Brasília). Com expectativas diferentes no Campeonato Brasileiro, os times se enfrentam no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, que terá arquibancadas cheias para assistirem os dois campeões estaduais.

As equipes de Jair Ventura e Tite vivem grandes sequências em 2024.

15 vitórias seguidas do Dragão

De volta à Série A, o Atlético-GO chega para o Brasileirão embalado pelo título goiano de campanha quase perfeita. Foram 14 vitórias, um empate e duas derrotas (as duas nas quatro primeiras rodadas).

Sob o comando de Jair Ventura desde julho de 2023, o Dragão engatou 16 vitórias consecutivas levando em conta a Copa do Brasil.

Flamengo invicto em 2024

O Flamengo, por sua vez, segue invicto na temporada. Além das 11 vitórias e quatro empates no Campeonato Carioca, há mais um empate e um triunfo pela fase de grupos da Libertadores.

O Rubro-Negro encaixou no “perfil de Tite” e apresenta o equilíbrio entre os setores tão citado pelo técnico, com 32 gols marcados e dois gols sofridos.

Serra Dourada meio a meio

O Dragão decidiu por mandar o jogo contra o Flamengo no Serra Dourada para faturar com a torcida carioca. O estádio estará dividido meio a meio, e todos ingressos para os torcedores do Rubro-Negro carioca foram vendidos antecipadamente.

Desde 2018, o Atlético-GO voltou a mandar suas partidas no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Em 2020, o local passou por uma reforma para receber jogos do Campeonato Brasileiro Série A, além de melhorias no gramado, vestiários e entorno. A capacidade, hoje, é de cerca de 12.500 lugares.

Atlético-GO x Flamengo

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando – Técnico: Jair Ventura.

Flamengo

Agustín Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro – Técnico: Tite.

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 14 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (Fifa/ES)

Onde assistir: Premiere