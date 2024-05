Vasco empata com o Fortaleza no Castelão pela Copa do Brasil

Pressão dos anfitriões

O gramado em péssimo estado do Castelão fez vários jogadores escorregarem em boa parte do jogo. Nós próximos dias, o campo passará por uma mini-reforma, e Fortaleza e Ceará, que usam a arena, jogarão algumas partidas no Presidente Vargas, estádio menor na região central da capital cearense.

Quando a bola rolava, e os atletas ficavam de pé, o Leão do Pici teve mais a bola e as melhores chances no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos foram mais lentos, mas o time anfitrião acelerou o toque de bola na parte final e teve três boas chances, com Pikachu, Lucero e Pochettino. Este quase fez um golaço de primeira, mas a bola explodiu na trave.

O Vasco tentava viver de contra-ataques, sem sucesso.

No segundo tempo, o Fortaleza começou o segundo tempo pressionando, como se não tivesse existido o intervalo. Tinga, Lucero e Zé Welison tiveram oportunidades, mas o ritmo do mandante diminuiu, e o Vasco conseguiu, ao menos, desacelerar a partida.

No final, o Fortaleza voltou a colocar pressão e novamente perdeu gols, com Kervin e Lucero. Não era a noite dos atacantes do Leão.

Próximos jogos

No sábado (4), o Fortaleza enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h (de Brasília).

O Vasco vai visitar no domingo (5), o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, também pela quinta rodada do Brasileirão. O confronto começará às 16h (de Brasília).

Fortaleza 0 x 0 Vasco

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Zé Welison (Hércules), Rossetto (Kervin) e Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Lucero e Machuca (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim; Rojas (Zé Gabriel), Maicon e Léo; Paulo Henrique, Lucas Piton, Hugo Moura (Galdames) e Mateus Carvalho (Adson); Rayan (Rossi), David (Sforza) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Cartões Amarelos

Matheus Carvalho, Sforza, Vegetti (Vasco)

Público total: 39.094 presentes

Renda: R$ 784.399,00

Motivo: Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data e horário: 1 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Arbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)