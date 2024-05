Ex-miss Acre, Maxine Silva revela ter câncer no sistema linfático

A influenciadora digital e ex-miss Acre, Maxine Silva, anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º, que está em tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, que é um câncer da parte do sistema imunológico chamada de sistema linfático. Os gânglios linfáticos no pescoço, nas axilas ou nas virilhas podem inchar. Fadiga, febre e calafrios são alguns sintomas.

Em sua página no Instagram, Maxine anunciou que passou na última segunda-feira, 29, pela primeira sessão de quimioterapia para tratar do câncer. “Exatamente depois de dez dias de descobrir um linfoma, foram vários exames, dias de espera entre um resultado e outro, aflição, nervosismo em compartilhar algo tão difícil com as pessoas que amo e aquela minha vontade de sempre de viver o máximo de tudo até a chegada do resultado final: Linfoma de Hodgkin”, escreveu.

Ela informou que está escrevendo um diário sobre a luta e o tratamento contra a doença. “Hoje foi um dia agitado. Essa noite tive um sonho lúcido e eu queria saber o que esse momento, o câncer, o tratamento estão querendo me ensinar. Tive respostas como: empatia, caridade e humildade. Vi também que Deus, universo e seres de luz têm preparado eu e as pessoas próximas a mim para esse momento, pessoas que têm me cuidado, me levantado, me dado muita força e amor…esse não será um período fácil, eu sei. O tratamento exige cuidados bem diferentes da minha realidade normal. A saúde não é a mesma, o corpo não está em perfeito funcionamento”, disse nas redes sociais.

