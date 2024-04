Vasco bate o Grêmio e estreia com vitória em São Januário

O Vasco foi melhor no primeiro tempo e foi para o intervalo com uma boa vantagem. As coisas começaram a se complicar para o Grêmio aos 9 minutos, quando Kannemann se se chocou com Mateus Carvalho dentro da área e desabou no gramado. Tonto, o zagueiro argentino precisou ser substituído e deu lugar a Gustavo Martins, que em sua primeira participação no jogo se envolveu em uma disputa com Rossi dentro da área. Inicialmente, Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti, mas foi chamado ao VAR para revisar a jogada, anulou a decisão e aplicou cartão amarelo no camisa 31 por simulação.

Depois disso, o Vasco começou a envolver a defesa gremista com boas trocas de passes e abriu o placar aos 24 minutos. Rossi cruzou da direita, Marchesín espalmou para o meio da área e David pegou o rebote de primeira. A bola desviou na defesa e foi para o fundo da rede. Os donos da casa ampliararam aos 36, após nova falha da defesa gremista. Rossi cobrou escanteio do mesmo lado, Rodrigo Ely não alcançou e Mateus Carvalho, também da primeira, fez seu primeiro gol como profissional. Nos minutos finais, o Grêmio reclamou de um pênalti após a bola tocar no braço de Lucas Piton dentro da área. A arbitragem foi chamada a revisar o lance no VAR, mas considerou o toque acidental.