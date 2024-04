Flamengo vence o Atlético-GO com gol no fim em gramado ruim

Quem também recebeu cartão vermelho no duelo deste domingo foi o técnico do Atlético-GO, Jair Ventura, após reclamação com a arbitragem ainda no início do jogo, aos 13 minutos. Tite, treinador do Flamengo, não concordou com a expulsão do colega e reclamou com o quarto árbitro.

O destaque da partida, porém, ficou para o gramado do Serra Dourada. E não foi um destaque positivo.

Durante o confronto, a transmissão da Globo mostrou que, durante os movimentos dos atletas, muita areia saltava do campo, assim como tufos de grama que se desprendiam do piso.

No intervalo da partida, as câmeras flagraram funcionários do Atlético-GO tentando assentar, com o uso de uma ferramenta e pisões, uma elevação que se formou em uma área do gramado.

O Atlético-GO volta a campo na quinta-feira (18), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o São Paulo, na quarta (17), no Maracanã, também pelo Nacional.