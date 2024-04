Athletico-PR atropela o Cuiabá e estreia com vitória no Brasileirão

O Athletico largou com goleada no Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo avassalador, o Furacão venceu o Cuiabá por 4 a 0, na tarde deste domingo, na Ligga Arena. Antes do intervalo, Pablo, Canobbio e Leo Godoy marcaram para construir vantagem confortável para o time da casa. Na etapa final, Mastriani balançou a rede e fechou o marcador. Foi o oitavo triunfo consecutivo sob o comando de Cuca. Do outro lado, o Dourado conheceu a primeira derrota na temporada e ampliou a pressão em cima da diretoria auriverde para a definição do novo treinador efetivo.

Como fica?

Com a vitória elástica, o Athletico assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Sem pontuar, o Cuiabá inicia a competição na lanterna, com -4 de saldo.



Primeiro tempo

O Athletico abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo do jogo. O Furacão teve três escanteios em menos de dez minutos de jogo e teve chances com Julimar e Canobbio antes de abrir o placar. Pablo balançou a rede aos 22 minutos da etapa inicial, aproveitando o rebote da cobrança de escanteio de Fernandinho, que Julimar alcançou de cabeça. Canobbio ampliou aos 36 e serviu Léo Godoy logo depois, aos 38 minutos, para o terceiro gol do Furacão.

Além das dificuldades para segurar o Athletico, o Cuiabá fechou a primeira etapa sem finalizar contra a meta defendida por Bento. Em contrapartida, o Furacão teve 60% de posse de bola, com 12 arremates, sendo oito de dentro da grande área.

Segundo tempo

Com o resultado encaminhado, o Athletico cadenciou o ritmo da partida na segunda etapa, mas mesmo assim seguiu amplamente superior. O Furacão conseguiu anular a fase ofensiva do Cuiabá e continuou tendo presença constante no ataque. Os números foram semelhantes aos do primeiro tempo. O Dourado conseguiu uma finalização, mas que não levou perigo. Já o Athletico empilhou mais oito arremates, cinco deles na direção do gol, e ampliou a vantagem aos 35 minutos. Mastriani marcou e transformou a vitória em goleada.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico vai visitar o Grêmio. A partida será disputada na quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio. Já o Cuiabá volta a campo em jogo válido pela semifinal da Copa Verde. O Dourado visita o Vila Nova, também na quarta-feira, às 20h, pelo jogo de ida.