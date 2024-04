Jovem é hospitalizado após ser agredido a golpes de madeira

Essa agressão aconteceu na noite desta quinta-feira (18), na Rua 12 de Outubro, no Bairro Três Botequins, na cidade de Brasiléia, a vítima identificada por Oziel de Castro Freitas, de 21 anos, foi brutalmente agredido com um pedaço de madeira. O jovem deu entrada no hospital local após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Inicialmente, a polícia e os serviços de emergência foram acionados devido a relatos de um tiroteio na área. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram Freitas caído na lateral da rua, próximo ao prédio do antigo Detran, sem sinais de disparos de arma de fogo, mas sim evidências de uma agressão física.

Segundo testemunhas, descrevem a cena como chocante, com o jovem visivelmente angustiado e reclamando de dores intensas. Equipes do Corpo de Bombeiros e policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar estiveram presentes para garantir a segurança e auxiliar no resgate.

Até o momento, a polícia conseguiu identificar apenas o instrumento usado no crime, um pedaço de madeira encontrado próximo à vítima. Oziel foi prontamente levado ao hospital, onde está sendo tratado por lesões, incluindo uma no cotovelo, e passando por exames de raio-x para descartar traumas mais graves.

As autoridades continuam a investigar o caso, buscando identificar o agressor ou agressores e entender os motivos por trás do ataque, nenhum suspeito foi identificado e não haviam testemunhas diretas do ocorrido.

Oziel permanecerá sob observação médica enquanto a comunidade local e as autoridades tentam lidar com o impacto desse ato de violência e garantir a segurança na região.