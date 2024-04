Mulher é baleada na perna e busca socorro em Bar no bairro Belo Jardim, em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (18), uma tentativa de homicídio aconteceu no bairro Belo Jardim 1, no segundo distrito de Rio Branco.

Uma mulher, identificada como Elidevânia Gomes Soares, 40 anos, foi baleada na perna e encontrou refúgio em um bar local, onde pediu ajuda.

A tentativa de homicídio aconteceu no ramal da Judia, uma área conhecida da região. Segundo relatos de moradores, um disparo de arma de fogo foi ouvido e, pouco depois, Elidevânia apareceu correndo em direção ao Bar do Amor, um estabelecimento comercial próximo ao local do ocorrido. Desesperada e com ferimentos visíveis, ela clamava por socorro, atraindo a atenção de populares.

A Viatura do Suporte Básico do (Samu) foi acionada e rapidamente chegaram ao local. Ao encontrarem a vítima ao chão, com dor intensa e chorando, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, constatando que a bala havia atravessado a tíbia esquerda, resultando em um ferimento com orifício de entrada e saída.

Após os primeiros socorros, Elidevânia foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Elidevânia Gomes foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um disparo de arma de fogo na perna direita com entrada e saída, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.