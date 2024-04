Botafogo vence o Atlético-GO pela 2ª rodada do Brasileirão

O Botafogo sofreu nos minutos finais, mas venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quinta (18), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Mateo Ponte abriu o placar ainda no primeiro tempo, o Alvinegro perdeu boas chances e, na reta final, contou com defesas de Gatito Fernández para segurar o resultado no Nilton Santos.

O resultado garante os primeiros três pontos do Glorioso na Série A, enquanto o Dragão, com duas derrotas, ocupa a penúltima posição.

Os times voltam a campo no domingo (21). O Atlético-GO recebe o São Paulo, às 18h30, no Antônio Accioly. No mesmo horário, o Botafogo enfrenta o Juventude, no Nilton Santos. Mudança logo no início Novidade entre os titulares, Matheus Nascimento deixou o campo aos 25 minutos. Após lance promissor e sofrer falta, o camisa 90, com dores musculares, foi substituído por Tiquinho Soares.

O Botafogo dominava as ações, com Tchê Tchê conectando bem a defesa e o ataque. Por outro lado, o Atlético-GO, desde o início, buscou explorar os contra-ataques.

Ponte abre o placar O gol saiu pelo lado mais perigoso do ataque alvinegro. Com boa participação de Luiz Henrique e Júnior Santos, pela direita, a bola chegou a Ponte, que finalizou da entrada área: 1 a 0 aos 32!

Contra-ataques desperdiçados Em vantagem na volta do intervalo, o Botafogo passou a explorar ainda mais a velocidade de seus atacantes, e teve boas oportunidades para ampliar.

Aos nove, Tiquinho deixou Júnior Santos cara a cara com Ronaldo, mas o camisa 11 preferiu o passe para Jeffinho. A bola foi muito à frente, e o alvinegro não conseguiu finalizar.

Dois minutos depois, em nova tabelinha com Luiz Henrique, Júnior Santos finalizou quase sem ângulo, a bola desviou na zaga saiu rente à trave do Atlético-GO.

Dragão aposta na bola aérea O Dragão respondeu na bola aérea. Em vacilo de Halter, que tirou a bola do alcance de Gatito, a cabeçada de Emiliano Rodríguez por pouco não entrou, aos sete.

Apesar das várias substituições, o jogo seguiu sem chances até os 33. Em nova bola na área do Botafogo, Vagner Love fez o pivô e obrigou Gatito a fazer boa defesa.

Aos 41, Halter foi quem evitou o gol de Yoni Gonzalez. Até o apito final, Gatito voltou a trabalhar e garantiu a primeira vitória sob comando de Artur Jorge.

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO Botafogo Gatito Fernández; Mateo Ponte, Halter, Bastos e Hugo; Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê, Luiz Henrique (Savarino) e Jeffinho (Óscar Romero); Júnior Santos (Patrick de Paula) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares) – Técnico: Artur Jorge.

Atlético-GO Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney (Yoni Gonzalez), Gabriel Baralhas e Alejo Cruz (Vagner Love); Shaylon, Luiz Fernando e Emiliano Rodriguez (Derek) – Técnico: Emilio Faro.