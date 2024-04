Nos acréscimos, Vasco iguala o placar diante do Humaitá: 1 a 1

O Vasco da Gama segue vivo na disputa do returno do Campeonato Acreano 2024. Na noite desta quinta-feira (18), no estádio Florestão, o time cruzmaltino arrancou, já nos acréscimos, um empate diante do vice-líder Humaita por 1 a 1.

Tabela

Com o empate diante do Vasco da Gama, o Humaitá chegou aos 5 pontos ganhos, assumindo a vice-liderança do returno. Por outro lado, o Vasco da Gama somou o segundo ponto na competição e aparece apenas na quinta posição na tabela de classificação, mas ainda respirando na briga pelo título.

Próximos jogos

O Humaitá retorna a campo no próximo domingo (21), às 15h, no estádio Florestão, para encarar o Galvez. Um dia depois, no mesmo local, às 15h30, o Vasco da Gama encara o São Francisco.

Resumo do jogo

O Humaitá iniciou a partida mais ligado, tanto que abriu o placar aos 7 minutos, numa bola parada do lateral direito Vitinho.

O Vasco da Gama respondeu dois minutos depois. O atacante Daniego se livrou da marcação e finalizou para defesa do goleiro Gabriel Pezão.

Com o sonho do título indo para o ralo, o Vasco da Gama apertou o Tourão na busca do empate e criou duas boas chances com Weverton Brás e Digão, mas não aproveitadas.

Na etapa final, o Vasco da Gama seguiu melhor e quase empatou aos sete minutos, com Digão, mas o chute saiu em cima do goleiro Gabriel Pezão.

Com mais volume de jogo, o Vasco da Gama quase igualou placar numa bola área com do volante Dudu, mas o atleta testou sobre o gol.

Com o Tourão do Humaitá mais retraído na sua defensiva, o Vasco da Gama seguiu na busca do gol de empate. No entanto, o Tourão ,aos 27 minutos, após uma roubada de bola do jogador Anderson, levou perigo ao gol do Almirante. O atleta avançou na frente da defesa do tricolor porto acrense e soltou o pé para a boa defesa do goleiro Ediquely.

Dez minutos depois, o lateral esquerdo Wellington Carioca acabou expulso. Com isso, o Tourão ficou ainda mais encolhido na sua defensiva.

Nos acréscimos, os deuses do futebol fizeram justiça e o Vasco da Gama chegou à igualdade no placar. O zagueiro Gabriel derrubou o meia-atacante vascaíno Jerônimo na grande área e o árbitro Fábio Santos marcou a penalidade. O atacante Daniego cobrou bem o tiro livre e deixou tudo igual no placar, aos 50 minutos.