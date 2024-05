Quem é Jon Vlogs, influenciador digital milionário que deseja patrocinar o Cruzeiro

Com mais de 16 milhões de seguidores nas redes, o influenciador Luan Kovarik, mais conhecido como ‘Jon Vlogs’, acumula fãs, polêmicas e faturamento anual milionário. Nesta semana, em live na Twitch, ele brincou ao dizer que deseja patrocinar o Cruzeiro. O streamer é amigo pessoal de João Pedro Fernandes, filho mais novo de Pedro Lourenço, novo dono das ações da SAF da Raposa.

Na internet desde os 15 anos, Jon cresceu no meio digital ao compartilhar com os seguidores sua rotina em uma escola nos Estados Unidos. Desde então, o influenciador transitou entre diferentes temas. Atualmente, ele trabalha com conteúdos “IRL”, ou “In Real Life”, que tem como objetivo transmitir ao vivo os acontecimentos do dia a dia.

Polêmicas

No último ano, o influenciador se envolveu em polêmicas junto à casa de apostas ‘Blaze’. Jon trabalhou como responsável por coordenar a ação massiva de marketing da empresa. Sua função era trazer a maior quantidade de figuras públicas para divulgar a marca. Entre elas, estiveram Felipe Neto, Neymar, Mel Maia, Viih Tube e tantos outros.

Em maio de 2023, o cassino ganhou projeção nacional muito devido a um vídeo publicado por Daniel Penin. O youtuber afirmou que, cada vez que um apostador perdia dinheiro na Blaze, os patrocinadores recebiam uma comissão. Muitas das figuras que recebiam para divulgar a marca, incluindo Jon, vieram a público se manifestar sobre as acusações.

Com todos os imbróglios envolvendo a ‘Blaze’, Vlogs decidiu criar sua própria casa de apostas, a ‘Jon.Bet’, que foi ao ar ainda neste ano. No primeiro dia de lançamento, a marca registrou 60 mil usuários cadastrados. Nas redes sociais, o perfil da empresa já alcançou aproximadamente 1 milhão de seguidores.

Empresário

Dado o envolvimento na internet há quase uma década, Jon tem conseguido faturamento milionário anualmente. Muito disso se deve à ‘Hypebud’, empresa de marketing criada em 2021 que tem o influenciador e o amigo Gabriel ‘SemNick’ Moraes como sócios. Em seu primeiro ano ativo, o negócio rendeu mais de R$ 100 milhões.

Além da agência, Jon marca presença no mercado varejista. Em outubro de 2023, o influenciador fundou a CIENALAB, loja de acessórios e artigos para vestuário. O comércio trabalha com roupas despojadas, no estilo ‘street’.