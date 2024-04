Rio Branco vence o São Francisco e vai a ponta do Acreanão 2024

O Rio Branco segue invicto na disputado do Campeonato Acreano 2024. Nesta quinta-feira (18), no estádio Florestão, a equipe estrelada superou o São Francisco por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do returno. O gol da vitória estrelada foi marcado pelo atacante Victor Hugo, aos 26 minutos da etapa complementar de partida.

Tabela

Com a vitória conquistada contra o time católico, o Rio Branco chegou aos 7 pontos ganhos e assumiu a liderança do returno. Já o São Francisco segue na última posição, com apenas um ponto ganho e sem chances matemáticas de conquistar o estadual.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo no próximo domingo (21), às 17h, no estádio Florestão, para o “Clássico Vovô” contra o Independência. Um dia depois, no mesmo local, às 15h0, o São Francisco encara o Vasco da Gama.

Resumo do jogo

O primeiro tempo começou bem equilibrado, com as duas equipes criando boas oportunidades de gols. Na melhor delas, após uma blitz na área católica, o zagueiro Saulo testou para a defesa parcial do goleiro Jeferson. Na sobra de bola, o zagueiro Uberaba carimbou o travessão do time franciscano. Quase!

Na volta das equipes para a segunda etapa, o jogo, mesmo com gramado pesado, continuou corrido. O time estrelado era um pouco mais vertical e explorava a velocidade dos atacantes Carrapeta e Tonny.

Numa jogada tramada pelo lado esquerdo, o atacante estrelado Victor Hugo varou a defesa católica e chutou com eficiência para abrir o placar a favor do Rio Branco.

Com o gol o Rio Branco tratou de fechar a “casinha” e apostar nos contragolpes. Por outro lado, o São Francisco foi para o chamado tudo ou nada e quase igualou o marcador em várias oportunidades, duas delas salvas pelo goleiro Evandro Gigante fez duas grandes defesas.