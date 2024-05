No Acre, maio deverá ter menos chuvas que o último mês de abril

O mês de maio tem previsão de menos chuvas com relação ao mês de abril. Em Rio Branco, por exemplo, a previsão de chuva é de 98,7mm, bem abaixo dos 204,3 mm registrados em abril.

Cruzeiro do Sul é a cidade com maior previsão de chuva em maio, 155 mm, porém, a intensidade é bem menor do que os 232,8 mm de chuvas que caíram no mês de abril.

Tarauacá, com previsão de 13 dias de chuvas no período, terá 135,9 mm de chuvas durante todo o mês de maio. Em abril, choveu 200 mm na conhecida terra do abacaxi.

A previsão é do Portal o Tempo Aqui com base nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia.