Samu salva vida de homem que sofreu infarto em Rio Branco

Quando sua central recebe um chamado, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) inicia uma verdadeira corrida contra o tempo. Na terça-feira, 26 de março, o trabalho ágil da equipe e um medicamento de alto custo foi essencial para salvar a vida de um homem de 43 anos que sofreu parada cardiorrespiratória na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa).

A ocorrência se deu por volta das 15 horas e, conforme informações do Samu, uma viatura de suporte básico que estava mais próximo ao local foi enviada pra iniciar os primeiros-socorros, enquanto a unidade de suporte avançado se dirigia ao local.

“Quando chegamos, o paciente estava em parada cardiorrespiratória, com um ritmo cardíaco anormal e potencialmente fatal, sendo prontamente realizada desfibrilação e manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Foram duas paradas cardiorrespiratórias, resultando em vários minutos de tentativas de ressuscitação. Após realizarmos um eletrocardiograma, percebemos que o paciente estava com a artéria que irriga o coração obstruída. Logo decidimos administrar o medicamento Metalyse, que é de alto custo e foi fundamental para salvar a vida dele”, explica o médico do Samu, Jonatha Santiago.

Após ser socorrido, o paciente deu entrada na emergência clínica do Pronto-Socorro de Rio Branco, foi acompanhado com exames de rotina e posteriormente recebeu alta médica.

“Eu atuei no Samu por muitos anos e me orgulha muito o trabalho que é realizado pela equipe. Todos os dias inúmeras pessoas são salvas pelo trabalho deles e saber que a nossa gestão, sob a liderança do governador Gladson Cameli, que é muito comprometida com a saúde pública, está chegando nas pessoas que precisam, é muito gratificante. Fico muito feliz que esse cidadão, assim como inúmeros outros, estejam bem, no conforto de seus lares, na medida do possível. Esse é o nosso papel enquanto atores da saúde: salvar vidas”, frisou o secretário de Saúde Pedro Pascoal.