Em Xapuri, Polícia Civil prende homem suspeito de realizar assalto em comércio

Na tarde da última segunda-feira, 29, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Xapuri, deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor do nacional C. B. F., de 38 anos de idade, o homem é suspeito de realizar roubo a comercio da regiõa.

Após intenso trabalho investigativo, com colheita de provas que apontam o investigado como autor de roubo a um comércio no município de Xapuri, ocorrido no mês de fevereiro deste ano, a Polícia Judiciária representou pela prisão preventiva, bem como pela busca e apreensão domiciliar.

O Poder Judiciário deferiu das medidas representadas e, após tomar conhecimento dos mandados expedidos, a Polícia Civil empreendeu diligências para cumprimento, resultando na prisão do investigado e na arrecadação de objetos que associa o investigado ao roubo.

Com esta prisão, a Polícia Civil concluirá a investigação e o preso seguirá para o Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde ficará à disposição da justiça.

“Hoje conseguimos tirar de circulação um assaltante que causou temor aos comerciantes do município. A Polícia Civil vem trabalhando de forma contínua para combater os delitos patrimoniais em Xapuri e responsabilizar os seus autores”, declarou a Dra. Michelle Boscaro, Delegada de Polícia Civil.

Por Ascom/PCAC