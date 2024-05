Oruam mostra seu gato da raça Savannah que chega a custar R$ 120 mil; conheça

O trapper Oruam publicou no Instagram vídeos que mostram seu gato da raça Savannah, que chama a atenção por ser parecido com um tigre e ser maior que os pets comuns. Vendidos apenas em um gatil no interior de São Paulo, os filhotes dessa espécie podem custar até R$ 120 mil.

Os animais são resultado de um cruzamento entre um gato e um serval — felino de porte médio encontrado nas savanas africanas — feito pela primeira vez nos Estados Unidos em 1986. O preço elevado é devido à dificuldade de cruzamento entre as espécies já que são, em sua maioria, estéreis.

As gerações são divididas entre F1, F2, F3, F4 e F5, sendo a primeira resultado do cruzamento direto entre um serval e um gato e a última a prole mais distante. Um filhote da reprodução direta entre as duas espécies pode chegar a R$ 120 mil, enquanto o valor de um F5 fica entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Os Savannah são considerados os maiores gatos do mundo, já que um F1 pode chegar a 70 cm de altura, ficando menor a cada geração. De acordo com o site Royalpets, esses são animais de estimação que se assemelham a cachorros, porque quando socializados são dóceis, lidam bem com crianças e exigem uma interação que não é comum em felinos. Esses pets querem atenção porque têm muita energia, assim como um filhote de cachorro, e precisam brincar e passear diariamente.

Nos vídeos de Oroum é possível ver o seu gato pulando, brincando e até arranhando e batendo em seu dono, que contratou um adestrador para o bichinho.



