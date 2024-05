Em coletiva, Jorge Jesus revela nova previsão para retorno de Neymar aos gramados

“O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses. Neymar não vai estar operacional no princípio da próxima temporada. Pensamos que em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir”, destacou.

Atualmente, Neymar segue uma rotina de treinos físicos e no gramado. O atacante, inclusive, foi visto em contado com a bola, mas ainda em atividades recreativas. Inicialmente, a expectativa era de um retorno na pré-temporada 2024/25.

O camisa 10 sofreu com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, na partida entre Brasil e Uruguai, em outubro de 2023. Por este motivo, não foi convocado por Dorival Júnior para a Copa América dos Estados Unidos, que será disputada entre 20 de junho e 14 de julho.

No Al-Hilal, Neymar disputou apenas cinco jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Situação de Jorge Jesus

Em fim de contrato, Jorge Jesus também afirmou estar alinhando um planejamento com a diretoria do Al-Hilal, após uma temporada de sucesso, e está próximo de uma renovação.

“Primeiro eu vou acertar o contrato com a diretoria e depois isso virá. Mas confirmo que estamos em constantes discussões sobre os jogadores”, revelou.

Sem contar com o brasileiro em boa parte da temporada, o Al-Hilal acumulou 34 vitórias seguidas e estabeleceu um novo recorde no futebol masculino mundial. Além disso, foi campeão da Liga Saudita pela 19ª vez.