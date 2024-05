Rio Branco vai sediar encontro de Juntas Comerciais do Brasil nesta quarta-feira (22)

A capital acreana, Rio Branco, hospedará a reunião nacional dos presidentes de juntas comerciais do país nesta quarta-feira, 22 de maio.

O encontro é uma iniciativa da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), com a Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) atuando como anfitriã. O evento ocorrerá nas dependências do Sebrae-AC, situado na Avenida Ceará, em Rio Branco.

Dentre os participantes confirmados estão o governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga.

A agenda incluirá discussões sobre questões cruciais para o aprimoramento do registro mercantil no Brasil, como o progresso do registro.br “leilão” e a proposta de indicação para a Comenda do Registro Mercantil.

Cronograma do Encontro:

Manhã:

08h00: Credenciamento

09h00: Cerimônia de Abertura

Gladson Cameli, Governador do Acre

Luiz Gonzaga Alves, Presidente da ALEAC

Gregória Benário, Presidente da FENAJU e da JUCEP

José Alberto, Vice-Presidente da Região Norte e Presidente da JUCER

Nayara Honorato, Presidente da JUCEAC e anfitriã

09h30: Apresentação do Projeto FACILITA SP por Márcio Shimomoto (JUCESP)

10h00: Apresentação do Projeto Painel de Empresas por Marise Prado (Vice-Presidente do Nordeste)

10h30: Informações sobre a reunião com DREI e revisão da IN 81 por Breno Cardoso (Jurídico)

11h00: Atualizações sobre o andamento do registro.br “leilão” por Gregória Benário e Aiua Reis

12h00: Intervalo para almoço

Tarde:

14h00: Atualização sobre o sistema integrado entre os integradores, proposto pela FENAJU, por Velloso (Vice-Presidente da JUCERJA)

14h30: Confirmação das agendas de reuniões ordinárias da FENAJU para 2024

15h00: Sessão de compartilhamento de boas práticas das Juntas Comerciais

15h45: Discussão da proposta de indicação para a Comenda do Registro Mercantil