Cerca de 40 mil pessoas são esperadas no show de Nadson O Ferinha no Juruá

Já está tudo pronto na Praça Orleir Cameli, Centro de Cruzeiro do Sul, para a Festa do Trabalhador, que será realizada nesta terça-feira, 30, numa parceria entre a Prefeitura, governo do Estado e Associação Comercial.

O cantor Nadson O Ferinha, a atração nacional do evento, vai subir ao palco às 22 horas e a festa terá continuidade com outros 7 cantores, bandas e DJs até às 3 horas da madrugada. A expectativa de público é de 40 mil pessoas.

Nadson o Ferinha já está em Cruzeiro do Sul. Ele chegou na madrugada desta terça-feira. O governador Gladson Cameli também já está na cidade e vai participar da Festa do Trabalhador.

“Esperamos cerca de 40 mil pessoas aqui na praça e estamos com toda a nossa equipe na organização desses evento. Além do entretenimento a economia do município é fortalecida. As pessoas vão comprar roupas e calçados, vão ao salão de beleza, vão pegar táxi, vão consumir no local do evento “, pontuou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Segurança e Trânsito

40 homens das forças de segurança do governo do Estado estarão na Praça Orleir Cameli, além do Corpo de Bombeiros e Serviço Móvel de Urgência – Samu, vão atuar no evento. A Prefeitura vai disponibilizar 40 seguranças particulares, que serão responsáveis pela fiscalização de geleiras com garrafas de vidro e controle de pessoas portando objetos cortantes.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito vai atuar nas barreiras e organização do tráfego na área central de Cruzeiro do Sul. As avenidas Rodrigues Alves e Absolon Moreira serão interdidas para possibilitar tranquilidade as pessoas, sendo necessário, atuação dos agentes de trânsito para desviar o trânsito no centro da cidade pelas vias alternativas.

“Já iniciamos a interdição de parte do Centro, hoje estamos com um sentido da Avenida Absolon Moreira internada. A partie das 17 horas estaremos interditando os dois sentidos da Avenida Rodrigues Alves. Pedimos para que os motoristas busquem as rotas alternativas e estaremos com nossos agentes orientando a todos. Pedimos também para que as pessoas possam usar os meios de transporte alternativo pela falta de estacionamento no centro da cidade”, pontuou o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Jonas Torres.

Feira do Empreendedor

Durante a Festa do Trabalhador, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Turismo realiza a Feira do Empreendedor, que contara com a presença de 40 microempreendedores e 20 vendedores ambulantes, somando 60 famílias que terão o direito de comercializar bebidas, alimentos e outros Itens

Sete atrações

O Cantor Nadson O Ferinha vai subir ao palco as 22 horas. Além dele a Festa do Trabalhador terá outras sete atrações e seguirá até as 3 horas da manhã.

DJ Nascimento

Grupo Tucumã

DJ Johnata Nascimento

Eré Safadão

Elian Máximo

Banda Forró Gaiato

DJ Alemão DJ