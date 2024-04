Bayer Leverkusen encerra hegemonia do Bayern e conquista seu primeiro título

O Bayer Leverkusen é campeão alemão pela primeira vez em sua história! A equipe do técnico Xabi Alonso goleou o Werder Bremen por 5 a 0 neste domingo (14), na BayArena, e confirmou a conquista do título da Bundesliga.

Com o triunfo, que veio graças a gols de Boniface, Xhaka e Wirtz (3), o time abriu 16 pontos de vantagem para o Bayern de Munique e, com cinco rodadas restantes (15 pontos em disputa), não pode mais ser alcançado.

O título encerra uma hegemonia de 11 conquistas consecutivas do Bayern, que desde 2013 havia empilhado simplesmente todas as taças da liga alemã.

Multicampeão como jogador, Xabi Alonso iniciou em Leverkusen, no ano de 2022, seu primeiro trabalho como técnico no futebol profissional depois de passagens por equipes de base do Real Madrid e da Real Sociedad. A campanha histórica na Bundesliga, coroada com o grito de campeão, coloca-o como um dos treinadores mais cobiçados da Europa.

Liverpool e Bayern, clubes nos quais o espanhol teve sucesso como atleta, foram duas das equipes da elite europeia que colocaram Xabi Alonso como alvo para a próxima temporada.

O treinador de 42 anos, porém, afirmou ainda antes do título da Bundesliga que seguiria no Bayer Leverkusen, reafirmando seu compromisso com o clube que apostou em seu trabalho.

Agora, com a inédita conquista já garantida, o time busca outro feito impressionante: encerrar a liga de forma invicta. Até aqui, o Bayer tem 25 vitórias e quatro empates em 29 partidas pelo campeonato.

Se somados os outros torneios da temporada, o desempenho é ainda mais impressionante. Entre partidas da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Europa League, são 43 jogos sem perder.

Em maio, o clube ainda disputará a final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, da segunda divisão alemã, uma grande oportunidade para fechar o ciclo 2023/2024 com, no mínimo, uma dobradinha nacional.

De qualquer forma, independentemente do desfecho das outras competições, o Bayer, que antes era chamado de “Neverkusen” pelos rivais por nunca ter saboreado uma taça da Bundesliga, terá uma temporada para recordar eternamente.