Liverpool perde em casa e pode ver Arsenal se distanciar na briga pelo título da Premier

O Liverpool perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0 neste domingo (14), em Anfield, e pode ver o Arsenal se distanciar na briga pelo título da Premier League.

Com a derrota em casa, o time de Jürgen Klopp parou nos 71 pontos, mesma pontuação dos Gunners. Mas a equipe de Mikel Arteta ainda joga na rodada, contra o Aston Villa, no Emirates Stadium (acompanhe ao vivo no CNN Esportes), e tem a possibilidade de abrir três pontos de vantagem para os Reds e ainda reassumir a liderança da competição.

O Manchester City, que goleou neste sábado (13) o Luton Town, tem 73 pontos e, por enquanto, ocupa a ponta da tabela da Premier League.

Esta é a terceira partida consecutiva sem vitórias do Liverpool. Na última rodada da liga inglesa, a equipe empatou com o Manchester United por 2 a 2. No meio de semana, pela Europa League, foi derrotada em Anfield pela Atalanta, por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final do torneio.