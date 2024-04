Barco à deriva com diversos corpos é encontrado no Pará; PF investiga

A Polícia Federal (PF) foi acionada neste sábado (13) para investigar um barco à deriva com diversos corpos que foi encontrado na região do Salgado, no nordeste do Pará. Pescadores divulgaram imagens nas redes sociais da embarcação encontrada.

Segundo a PF informou à CNN, os investigadores tentarão descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O inquérito ficará de responsabilidade da PF no Pará.

Uma das suspeitas é que a embarcação seja de refugiados.

Equipes da Polícia Federal no Pará estão a caminho da região. Peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília também estão a caminho do Estado e seguirão ao local.

Ainda não se sabe a quantidade de corpos, nacionalidade e causa das mortes das vítimas.