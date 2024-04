Internacional vence o Bahia de virada na abertura do Brasileirão

O Inter largou com vitória no Campeonato Brasileiro, e de virada. Na noite deste sábado, no Beira-Rio, o Colorado saiu atrás no placar contra o Bahia, gol de Biel, mas empatou no minuto seguinte, com Wesley, e virou com Fernando.

Das vaias aos aplausos

O duelo na noite chuvosa em Porto Alegre teve vaias da torcida colorada, em protesto pelo momento do time, antes mesmo de a bola rolar. O tom se manteve durante boa parte do jogo. A virada, porém, fez os mais de 22 mil colorados presentes terminarem a partida com aplausos pela vitória no começo de Brasileirão.