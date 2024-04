Autor de homicídio de Bruno Cameli é preso em ação conjunta das Forças de Segurança

Em uma resposta rápida ao homicídio de Bruno Cameli, ocorrido na noite do último domingo, a Polícia Civil do Acre, com apoio da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, prendeu o autor do crime nesta terça-feira (23/04) na comunidade de Buenos Ayres, em Marechal Thaumaturgo.

A operação, liderada pela Delegacia Geral de Marechal Thaumaturgo, marca um passo significativo na luta contra a criminalidade na região.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pela ação, detalhou que a prisão ocorreu na residência de um tio do suspeito, após uma série de diligências intensivas para localizá-lo. O acusado foi encontrado no início da tarde sem oferecer resistência e foi levado sob custódia pelas autoridades.

Durante o interrogatório, o suspeito alegou legítima defesa, relatando que o conflito começou após uma discussão acalorada com a vítima, que teria ocorrido durante o consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo ele, Bruno Cameli tentou agredi-lo com um terçado, momento em que, para se proteger, utilizou uma faca, atingindo a vítima no abdômen e fugindo do local em seguida.

O indivíduo foi autuado em flagrante impróprio, uma modalidade aplicada quando a prisão ocorre após perseguição policial. As autoridades estão agora movendo-se para obter a decretação da prisão preventiva do acusado, que deverá comparecer perante a Justiça na audiência de custódia programada para esta quarta-feira.

As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e garantir a justiça para a vítima e seus familiares.