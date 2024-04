Homem tem rosto partido em acidente de barco em Tarauacá

O diarista Daniel de Lima Amorim, 25 anos, sofreu um grave acidente quando navegava em um barco no Igarapé Esperança, no Rio Tarauacá, na última sexta-feira,19. Numa curva, o barco dele colidiu com uma embarcação que vinha em sentido contrário e o impacto foi tão forte, que quase partiu ao meio o rosto do homem.

Ele foi socorrido por populares e pelos Bombeiros em um barco e levado para o Hospital de Tarauacá. Em seguida foi transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde está na Unidade de Terapia Intensiva — UTI, em estado grave.

Em um vídeo e fotografia feitos logo depois do acidente, é possível ver o impressionante resultado do acidente no rosto do homem. A face de Daniel foi reconstituída com o uso de placas e parafusos no Hospital do Juruá.