Acre esgota vacinas contra a dengue que venceriam hoje

As doses de vacinas contra a dengue que venceriam nesta terça-feira (30) não foram perdidas. A informação é da Rede Amazônica Acre após confirmação pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

No último dia 18, a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, informou que o Estado ainda tinha 11.173 doses para serem aplicadas. Para não perder os imunizantes, a vacina foi liberada para pessoas de 4 a 59 anos, priorizando os grupos de risco.

A coordenadora confirmou que o estoque se esgotou no sábado (27). “Só tinha um município com dose, mas usou um pouquinho das doses e doou para o Crie, que atendeu o público que apareceu e esgotou o estoque do estado. Ainda assim, só tínhamos 14 doses no Crie e 21 deste município”, concluiu.

O Acre recebeu 17.810 doses da vacina Qdenga, enviadas pelo Ministério da Saúde, em fevereiro. Desse total, mais de 11 mil doses ficaram em Rio Branco para imunizar as crianças.

A baixa adesão fez com que doses estocadas nos municípios se acumulassem perto do fim da validade delas. A segunda dose será garantida para o público que tomou a vacina nesta antecipação.