PRF recupera 4 veículos, resgata 19 animais e prende 3 pessoas entre o Acre e Amazonas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Arco Verde – Segunda Etapa, entre os dias 21 e 27 de abril de 2024. O objetivo principal foi de intensificar a fiscalização ambiental nas rodovias federais na região da Amazônia Legal.

Durante uma semana de intensas fiscalizações, os policias rodoviários federais recuperaram 4 motocicletas, com registro de roubo/furto, no município Boca do Acre-AM. Ainda, apreenderam um caminhão e resgatou 19 animais bovinos, sendo transportados de forma irregular, no interior do Acre.

A operação Arco Verde é uma iniciativa do Governo Federal que, em parceria com Estados e municípios, busca estimular a prevenção e combate ao desmatamento e à grilagem de terras na Amazônia Legal, propondo um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia.

Por Assessoria PRF