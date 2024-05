Remédios para perda de peso podem causar paralisia estomacal, diz estudo

Medicamentos injetáveis chamados agonistas do GLP-1 estão em alta demanda porque se mostraram muito eficazes para perda de peso. Em ensaios clínicos, alguns dos medicamentos mais fortes, como Wegovy e Zepbound, ajudaram as pessoas a perder pelo menos 10% do peso inicial. Estudos também concluíram que eles têm benefícios para o coração, além de ajudarem na redução da circunferência abdominal. A fabricante de medicamentos Novo Nordisk disse que 25.000 pessoas estão começando a usar Wegovy toda semana só nos EUA.

Os medicamentos reduzem a fome ao retardar a passagem dos alimentos pelo estômago. Eles também ajudam o corpo a liberar mais insulina e enviam sinais ao cérebro que diminuem os desejos.

Em algumas pessoas, no entanto, esses medicamentos também podem causar episódios de vômito, que podem variar de desagradáveis a graves e podem requerer atenção médica. Eles também podem retardar tanto o estômago que testes médicos mostram uma condição chamada gastroparesia.

Na maioria das vezes, dizem os médicos, a gastroparesia melhora após a interrupção do medicamento. Mas algumas pessoas relatam que sua condição não melhorou mesmo meses após a interrupção do medicamento, com consequências que alteram a vida.

Medindo o risco de gastroparesia

Nos novos estudos, o risco de gastroparesia parece ser raro, mas consistente. Comparado com pessoas similares que não tomaram medicamentos GLP-1, aqueles que tomaram tiveram cerca de 50% mais risco de serem diagnosticados com a condição.

Um estudo liderado por pesquisadores dos University Hospitals em Cleveland, nos Estados Unidos, utilizou registros coletados pelo banco de dados TriNetX, que inclui milhões de registros de pacientes de 80 organizações de saúde contribuintes. A análise focou em adultos obesos, com índice de massa corporal superior a 30, mas que não tinham diagnóstico de diabetes e não haviam sido diagnosticados com gastroparesia ou pancreatite pelo menos seis meses antes de começar a tomar um medicamento GLP-1. Registros de mais de 286.000 pacientes foram incluídos no estudo.

O diabetes por si só também pode aumentar o risco de gastroparesia, especialmente se o nível de açúcar no sangue de uma pessoa não estiver bem controlado por um longo período de tempo.

Entre as pessoas que receberam prescrição de um medicamento GLP-1 para perda de peso – como semaglutida (comercializada como Ozempic e Wegovy), exenatida (Byetta) e liraglutida (Victoza) – 10 a cada 10.000, ou 0,1%, foram diagnosticadas com gastroparesia pelo menos seis meses depois. Em comparação, 4 a cada 10.000 pessoas, ou 0,04%, que foram pareadas no banco de dados com base em idade, sexo, etnia e outros fatores, mas que não estavam tomando um medicamento GLP-1, desenvolveram a condição.

A diferença, que foi estatisticamente significativa, resultou em um aumento de 52% no risco de ser diagnosticado com paralisia do estômago enquanto se toma um medicamento GLP-1.

Um segundo estudo, liderado por pesquisadores da Universidade do Kansas, também usou registros do banco de dados da rede de pesquisa TriNetX. Incluiu pacientes que receberam prescrição de medicamentos GLP-1 para diabetes ou obesidade entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, e os comparou com pessoas que tinham diabetes ou obesidade e foram atendidas por um médico durante o mesmo período, mas que não receberam prescrição de um medicamento GLP-1. Registros de quase 300.000 pacientes foram incluídos no estudo.

Comparado com aqueles que não estavam tomando um medicamento GLP-1, aqueles que tomaram eram cerca de 66% mais propensos a serem diagnosticados com gastroparesia. Este estudo descobriu que 0,53% dos pacientes em medicamentos GLP-1 foram diagnosticados com paralisia do estômago, ou cerca de 1 caso de gastroparesia para cada 200 pessoas que tomam os medicamentos.

As pessoas que tomavam medicamentos GLP-1 também eram mais propensas a ter náuseas e vômitos ou doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e a serem prescritas um inibidor da bomba de prótons. Elas também eram mais propensas a remover a vesícula biliar e a experimentar pancreatite induzida por medicamentos.

“Embora esses medicamentos funcionem e devam ser usados por razões adequadas, queremos alertar a todos que, se você decidir começar a usá-los, esteja preparado para a possibilidade de ter 30% de chance de ter efeitos colaterais gastrointestinais, e então o medicamento pode ter que ser descontinuado,” disse o autor do estudo, Prateek Sharma, professor de medicina na Escola de Medicina da Universidade de Kansas.

Alguns efeitos colaterais dos medicamentos podem diminuir com o tempo à medida que as pessoas se acostumam com as doses. Essa é uma das razões pelas quais os médicos começam com uma dose baixa do medicamento e aumentam gradualmente ao longo do tempo.

Sharma observou que o estudo incluiu pessoas com diabetes tanto no grupo que tomou os medicamentos GLP-1 quanto no grupo de comparação, e ainda assim encontraram uma maior incidência de paralisia do estômago naqueles que tomavam os medicamentos, sugerindo que o diabetes por si só não estava causando o aumento do risco.

“O medicamento foi a única coisa que foi diferente entre esses dois grupos,” afirma.

“E nós mostramos que todos os efeitos colaterais gastrointestinais ou sintomas, como náusea, vômito e gastroparesia, foram significativamente maiores nos usuários de GLP-1 em comparação com os controles,” diz Sharma, que também é presidente eleito da American Society of Gastrointestinal Endoscopy.

Um evento adverso foi perdido nos ensaios clínicos?

Embora esses medicamentos tenham sido amplamente estudados, Sharma acredita que é possível que a gastroparesia seja rara o suficiente para não ter aparecido nos ensaios clínicos dos medicamentos porque eles não incluíram pacientes suficientes.

“Você precisa de centenas de milhares de pacientes para chegar a essas conclusões, e é por isso que eu acho que esses estudos de banco de dados são muito mais importantes,” diz Sharma.

Outra razão pela qual pode ter sido ignorada nos ensaios clínicos foi a forma como os pesquisadores costumam testá-la, de acordo com Michael Camilleri, gastroenterologista e pesquisador da Mayo Clinic, que estudou a gastroparesia com o medicamento GLP-1 liraglutida.

“É muito importante, se você vai estudar o problema do esvaziamento gástrico, você precisa observar o esvaziamento gástrico de sólidos, não de líquidos,” diz Camilleri. Os líquidos passam pelo estômago mais rapidamente do que os sólidos.

“Quando as empresas farmacêuticas avaliaram os efeitos dessa classe de medicamentos no esvaziamento gástrico, elas geralmente usaram um método que avalia o esvaziamento de líquidos do estômago,” afirma.

Esse método é chamado de teste de absorção de paracetamol e é frequentemente usado porque é mais rápido e menos caro do que um estudo de esvaziamento gástrico com cintilografia, que usa um traçador radioativo para ver quanto de comida sólida resta no estômago horas após uma refeição.

O paracetamol é absorvido pelo estômago e levado para a corrente sanguínea pelos líquidos. Medir a rapidez com que o paracetamol aparece no sangue pode dar uma ideia de quão rápido os líquidos estão passando pelo estômago, mas não os sólidos. Camilleri e outros especialistas dizem que a absorção de paracetamol não é um teste adequado para a gastroparesia em medicamentos GLP-1.

Camilleri foi coautor de um terceiro estudo apresentado na segunda-feira na Digestive Disease Week que analisou a gastroparesia com medicamentos GLP-1.

Esse estudo examinou registros de quase 80.000 pacientes prescritos com um medicamento GLP-1 pelos médicos do sistema de saúde da Mayo Clinic. Os pesquisadores focaram em um subconjunto de 839 pessoas que tiveram sintomas de gastroparesia e que fizeram um teste de padrão ouro para a condição: um procedimento chamado cintilografia de esvaziamento gástrico.

Cerca de um terço desse grupo, 241 pessoas, tinham comida no estômago quatro horas após comer uma refeição de teste, o que significa que foram diagnosticadas com gastroparesia.

No entanto, o estudo não calculou a diferença no risco de gastroparesia entre pessoas que usavam os medicamentos e aquelas que não usavam.

Camilleri diz que é provável que o risco de gastroparesia esteja subestimado nesses estudos porque nem todos que apresentaram sintomas teriam feito o teste necessário para diagnosticá-la.

No estudo da Mayo Clinic, mulheres e pessoas que também relataram constipação enquanto usavam medicamentos GLP-1 eram mais propensas a receber um diagnóstico de gastroparesia.

Camilleri disse que a constipação pode ser uma pista de que as pessoas terão problemas com gastroparesia ao usar um medicamento GLP-1, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas.

“Para as pessoas que têm essa complicação, ela é extremamente séria”, diz.