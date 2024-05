Em dia decisivo, servidores do Ifac se reúnem durante movimento grevista

Esta terça-feira, 21, será decisiva para o movimento grevista dos institutos federais de todo o Brasil. Em Rio Branco, servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac) se reúnem com o tema “Jornada de Lutas Sinasefe”.

O encontro marcado para ocorrer no estacionamento da instituição, no Conjunto Xavier Maia, vai reunir servidores da instituição em horário simultâneo a reunião que acontece com a bancada de negociação em Brasília (10 horas no Acre).

De acordo o sindicato, a ação integra a agenda de greve de mais três unidades: Baixada do Sol/ Transacreana, Reitoria e Xapuri. Durante o evento, os servidores também farão atividades culturais, apresentações de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelo campus, bingos, sorteio de brindes e um churrasco coletivo.