Lutador é preso em Manaus por suspeita de agredir e ameaçar ex-namorada de morte

O lutador de MMA Thiago de Melo, 34 anos, foi preso na última segunda-feira (20) em Manaus (AM). Ele é suspeito de cometer agressão, injúria e ameaça de morte contra uma ex-namorada, de 31 anos. O crime ocorreu no dia 5 de maio.

A vítima, que é cantora, denunciou o caso em suas redes sociais no dia 7 de maio. Ela postou fotos de hematomas que teriam sido causados pelas agressões. Veja o relato abaixo.

“[Thiago] Tentou me matar dentro do carro puxando o freio de mão diversas vezes enquanto eu dirigia meu próprio veiculo e, não satisfeito, ao chegar na minha residência, ele ainda continuou as agressões físicas, verbais e tentou me atingir e me matar com uma faca!”, relatou.

Jhenifer contou que conseguiu se defender por ter feito aulas de defesa pessoal e que, em seguida, gritou por socorro. ” Meu grito foi tão alto que acordou os vizinhos do bloco, que acionaram a portaria. E um vizinho foi também ao nosso encontro”, acrescentou.

Segundo a vítima, enquanto ela gritava, o agressor teria dito para que ela parasse, pois ele seria preso. “Enquanto eu gritava, [ele] começou a falar ‘amor, para, vou ser preso. Para amor’. Mas não parei pois era o BASTA. Era a minha VIDA! E ele fugiu.”

A cantora escreveu ainda que, após ter denunciado o caso, descobriu que não teria sido a única vítima do lutador. “Eu aguentei muito tempo calada. Mas tomei força de onde nem imaginava que tinha e denunciei. Pedi ajuda e ‘to’ lutando por mim e por todas as mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica. E detalhe: descobri após tudo isso que não sou a primeira vitima desse ser deplorável.”

A CNN tenta contato com a defesa do lutador.