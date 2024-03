Rio Juruá segue em vazante em Cruzeiro do Sul; 200 famílias ainda estão fora de casa

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, vazou 8 centímetros em 12 horas e as 6 horas da manhã domingo, 10, está com 13,91 metros. O manancial chegou aos 14,04 e começou a baixar neste sábado, 9.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadac Ibernon, até terça-feira, 12, há previsão de chuvas abaixo da média para o período, apesar de março ser o mês mais chuvoso do ano na região.

O coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, tenente José Lima, diz que a prefeitura só iniciará a operação de retorno das famílias desalojadas pela enchente e abrigadas em 12 escolas, quando o Rio Juruá alcançar 12 metros.

A cota de Alerta do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, é de 11,80 metros e a de transbordamento, de 13 metros. A enchente atingiu cerca de 19 mil pessoas em 24 bairros e comunidades rurais do município. Mais de 510 pessoas, cerca de 200 famílias tiveram que ser removidas de casa e estão nos 12 abrigos públicos mantidos pela prefeitura, em casa de parentes e no aluguel social. O fornecimento de energia elétrica segue interrompido em 788 casas.

Vice-governadora fará visita em áreas alagadas hoje em Cruzeiro do Sul

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e vários parlamentares farão visita às áreas alagadas e em abrigos de Cruzeiro do Sul neste domingo.

As 10h ela fará vistoria no Rio Juruá, acompanhada do prefeito Zequinha Lima, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Gonzaga, deputado federal Zezinho Barbary e vereadores do município.

As 13h o grupo visita alguns abrigos com famílias atingidas pelas enchentes. A tarde, às 14h30, a vice-governadora fará reunião com o prefeito Zequinha Lima, membros da Defesa Civil Municipal e Estadual e às 15h30, dará entrevista coletiva para imprensa de Cruzeiro do Sul.