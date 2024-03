Ação de católicos leva água e alimentos para alagados na cidade de Cruzeiro do Sul

A equipe da Pastoral da Criança da paróquia Nossa Senhora da Glória de Cruzeiro do Sul, fez na sexta-feira, 8, e sábado, 9, a entrega de sacolões, água mineral e mosquiteiros (cortinados) para famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá. A entrega dos itens beneficiou 90 famílias do Bairro Miritizal e das comunidades São Francisco e Florianópolis.

” Ajudamos 40 famílias do Miritizal com entrega de 40 fardos de água e mosquiteiros devido à presença de muitos pernilongos. A luz foi cortada devido à enchente e as crianças estavam com dificuldade para dormir. Subimos o Rio para atender a comunidade São Francisco Florianópolis, na Boca do Moa, onde conseguimos ajudar 50 famílias com entrega de sacolões e 50 fardos de água”, cita Rosa Mônica Souza, da Pastoral da Criança.

Os itens entregues às famílias, segundo Rosa Mônica, foram doações de amigos da pastoral da criança, alunos da escola São José e da Diocese de Cruzeiro do Sul.

A Paróquia da Glória atende 210 crianças de 0 a 6 anos, em situação de vulnerabilidade social, por meio da Pastoral da Criança, em 16 comunidades, como o Miritizal, Santo Antônio, São Pedro, São Sebastião e Cruzeirinho Velho. Crianças mais velhas também são beneficiadas com as ações.