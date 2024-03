Prefeitura de Rio Branco começa a entregar itens de primeira necessidade aos alagados

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta quarta-feira (06), em parceria com o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, do Exército Brasileiro, a ação de Assistência Humanitária às famílias atingidas pela alagação, mas que ainda permanecem em suas casas. Ao todo, devem ser entregues 10.000 cestas básicas, 10.000 kits de limpeza e 10.000 fardos de água mineral.

“Tem muita gente que não pôde sair de sua casa com medo da criminalidade levar seus bens. Essas pessoas estão ilhadas e precisando de ajuda. Estamos com as equipes montadas e com a ajuda do Exército Brasileiro, vamos poder chegar para auxiliar essa população que está isolada nos bairros”, disse o prefeito Tião Bocalom.

Segundo a prefeitura de Rio Branco, as equipes da Defesa Civil, Secretaria de Assistência e os militares farão o reconhecimento das áreas de entrega na manhã desta quarta-feira. Cada equipe de entrega será composta por 3 embarcações que farão cadastramento, escolta armada e entrega dos alimentos. Os primeiros bairros a serem beneficiados com a ação, são: Taquari, Cidade Nova, e Airton Sena.