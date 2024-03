Piloto de avião que caiu no Acre teria assumido que transportava mais passageiros que o permitido

Foto: JetPhotos/reprodução

Um vídeo divulgado em uma rede social do jornalista Altino Machado na noite desta segunda-feira (18) mostra um homem filmando o interior do avião monomotor Cessna de prefixo PT-JUN, que caiu na manhã de ontem, matando uma pessoa e deixando outras 6 feridas. Na gravação, o homem comenta que o piloto teria assumido levar mais passageiros que o permitido, justificando que indígena não é o mesmo que “gente normal”.

Nas imagens, o homem, que não é identificado, mostra o painel do avião. Depois, ao falar sobre a capacidade de carga da aeronave, diz: “Cadeira só tem essas duas na frente, atrás é assim [mostra que não há divisória entre os dois assentos frontais e o bagageiro]. O piloto aqui disse que quando é indígena ele carrega 6, quando é ser humano normal, que é mais gordo, só vai (sic) quatro”.

Não é possível saber quando o vídeo foi gravado, nem a qual piloto o homem no vídeo se refere.

O avião PT-JUN estava sem Certificado de Aeronavegabilidade válido, por estar com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade vencido, segundo a Agência Nacional da Aviação Civil. Segundo o Governo do Acre, sete pessoas ocupavam o avião, mas o modelo é certificado para ser operado com um piloto e três passageiros.

Segundo o Governo do Acre, as vítimas do acidente são: Roney Mendes (piloto), 59 anos (em estado grave); Suane Camelo, 30 anos (em estado grave, entubada); Mateus Jeferson Fonte, 26 anos (estável); Amélia Cristina Rocha, 28 anos (grave); Bruno Fernando dos Santos, 36 anos (estável); Delisiane Salomão Calixto, 15 anos (estável) e Sidney Estuardo Hoyle Vega (óbito).

Veja o vídeo: