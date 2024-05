Dólar hoje sobe com troca no comando da Petrobras e inflação nos Estados Unidos

O dólar operava com alta nesta quarta-feira (15), depois que notícias sobre troca de comando da Petrobras (PETR4) levantaram preocupações sobre interferência política na estatal, enquanto investidores aguardavam importantes dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. O movimento foi de certa forte amenizado pelos dados dos preços ao consumidor, que vieram abaixo do previsto pelo consenso LSEG.

O CPI subiu 0,3% em abril, desacelerando após a alta de 0,4% em março, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Departamento do Trabalho americano. Ante abril do ano passado, a inflação ficou em 3,4%, após ter chegado a 3,5% no mês anterior.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h40 (horário de Brasília) dólar à vista operava com alta de 0,51%, a R$ 5,155 na compra e R$ 5,156 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,44%, equivalente a 5.155 pontos.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,155

Venda: R$ 5,156

Dólar turismo

Compra: R$ 5,165

Venda: R$ 5,345

O que aconteceu com o dólar hoje?

A divisa norte-americana avança perante o real na abertura dos negócios desta quarta-feira após cair por suas sessões consecutivas, à medida que investidores repercutem a decisão do presidente Lula de demitir o Jean Paul Prates do cargo de CEO da Petrobras, o que sinaliza maior interferência política na estatal.