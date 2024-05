Quem são os famosos criticados por postagens sobre tragédia no RS

“Vamos ajudar o Rio Grande do Sul”, diz Narcisa no vídeo em que aparece saindo d’água. “Eu amo o Rio Grande do Sul! O meu ️coração está com vocês! Estamos juntos. Jamais os abandonaremos. Somos do mesmo sangue”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram (veja abaixo).

“Gente, não tinha ninguém para avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da água?”, escreveu um seguidor.





Outro defendeu a socialite: “Não tem como ficar bravo com a nossa Narcisa. Ela tem um coração de amor”.



Nos stories, Narcisa postou o link de uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes.



Davi



Campeão do “BBB 24”, Davi recebeu críticas ao fazer lives filmando vítimas da tragédia.



Ele tentou entrevistar um idoso recém-resgatado que tinha a água até a cintura. “Como o senhor se sente nesse momento de ver toda essa situação acontecer?”, perguntou o ex-BBB, sem ouvir respostas.



Davi também posou sorrindo em frente a vítimas que tinham expressões faciais de seriedade.