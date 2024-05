Polícia Federal faz operação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul contra facções criminosas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, deflagrou nesta quarta-feira,15, a Operação Talião, com a finalidade de combater facções criminosas em atuação no estado do Acre.

Foram cumpridos 9 mandados judiciais expedidos pela Vara Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, sendo 7 de prisão e 2 de Busca e Apreensão em Cruzeiro do Sul.

A investigação policial iniciou a partir da prisão de uma importante liderança, ocasião que foi possível, com outras diligências, identificar outros importantes membros da cúpula da organização no Juruá.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006) e posse irregular de armas (Lei 10.826/2003).

Durante as diligências, em Cruzeiro do Sul, uma viatura da PF apresentou problema mecânico e chegou a ficar parada.